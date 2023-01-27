Путин подписал указ о повышении акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого акциз на сигареты и папиросы будет увеличен на два процента, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11 процентов. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации в пятницу, 27 января.

Согласно тексту документа, нововведение вступит в силу 1 марта этого года. С этого дня ставка акциза на сигареты и папиросы за тысячу штук составит 2603 рубля плюс 16 процентов от максимальной розничной цены.

Для жидкостей для электронных систем доставки никотина ставка составит 20 рублей за миллилитр. Акциз на нагреваемый табак увеличится до 8669 рублей за килограмм.

Помимо этого, указ предусматривает снятие акциза с самих вейпов и устройств нагревания табака. Подобные нововведения необходимы для совершенствования системы налогообложения, уточняется в документе.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о возможном запрете вейпов. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.