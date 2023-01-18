Эксперт объяснил, почему запрет вейпов в России «очистит» табачный бизнес

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о возможном запрете курительных устройств, а именно — вейпов. В свою очередь Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет, одновременно отменяя акциз на сами вейпы. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.

По словам Андрея Лоскутова, президента Российского сигарного союза, намерение ввести запрет на электронные сигареты по типу вейпов связано с желанием очистить рынок табачных изделий от нелегальной продукции.

— Этот сектор табачного бизнеса действительно практически не контролируем, что становится входными воротами для нелегальной продукции, — пояснил Лоскутов. — Даже если зайти в самый приличный табачный магазин и приобрести там 10 вейпов, а затем отправить их на экспертизу, выяснится, что девять из них поступили в продажу незаконным путем.

Этот вид продукции всерьез нужно брать под контроль, но пока непонятно, каким образом это делать. Ведь эта категория продукции крутится в неконтролируемой зоне, отметил эксперт.

— Минфин в течение полутора лет разрабатывал проект закона, который позволит выстроить на всей территории РФ новую конструкцию по контролю производства и оборота всей табачной и никотинсодержащей продукции, включая даже ввоз сырья на территорию РФ. И именно этот план теперь хотят реализовать, — считает Лоскутов.

По мнению эксперта, предложенная идея является вполне эффективной, ведь такой комплексный подход создаст инструменты для устранения с рынка нелегальной продукции. Это означает, что игроки, играющие нечестно и с применением серых схем, покинут российскую табачную отрасль, заключил Лоскутов.