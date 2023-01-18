Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт объяснил, почему запрет вейпов в России «очистит» табачный бизнес

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, почему запрет вейпов в России «очистит» табачный бизнес
Фото: shutterstock

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о возможном запрете курительных устройств, а именно — вейпов. В свою очередь Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет, одновременно отменяя акциз на сами вейпы. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.

По словам Андрея Лоскутова, президента Российского сигарного союза, намерение ввести запрет на электронные сигареты по типу вейпов связано с желанием очистить рынок табачных изделий от нелегальной продукции.

— Этот сектор табачного бизнеса действительно практически не контролируем, что становится входными воротами для нелегальной продукции, — пояснил Лоскутов. — Даже если зайти в самый приличный табачный магазин и приобрести там 10 вейпов, а затем отправить их на экспертизу, выяснится, что девять из них поступили в продажу незаконным путем.

Этот вид продукции всерьез нужно брать под контроль, но пока непонятно, каким образом это делать. Ведь эта категория продукции крутится в неконтролируемой зоне, отметил эксперт.

— Минфин в течение полутора лет разрабатывал проект закона, который позволит выстроить на всей территории РФ новую конструкцию по контролю производства и оборота всей табачной и никотинсодержащей продукции, включая даже ввоз сырья на территорию РФ. И именно этот план теперь хотят реализовать, — считает Лоскутов.

По мнению эксперта, предложенная идея является вполне эффективной, ведь такой комплексный подход создаст инструменты для устранения с рынка нелегальной продукции. Это означает, что игроки, играющие нечестно и с применением серых схем, покинут российскую табачную отрасль, заключил Лоскутов.

Законы Вейпы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте