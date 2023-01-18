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Приметы и советы

Володин предложил запретить вейпы в России

Араз Салехов
Общество
Володин предложил запретить вейпы в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитетам Государственной думы поручили внести предложения о возможном запрете вейпов. С таким поручением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов, — цитирует парламентария РБК.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в России следует ввести полный запрет на продажу электронных сигарет, что позволит спасти граждан страны от возможных проблем со здоровьем и преждевременной смерти. Парламентарий добавил, что, рассматривая подобный вопрос, российские власти должны обратить внимание на здоровье граждан, а не на коммерческий фактор. По его словам, защита здравоохранения должна быть в приоритете.

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