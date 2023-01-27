Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз ратифицируется. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации в пятницу, 27 января.

Согласно тексту закона, иностранцы, которые получили визу России или Белоруссии, смогут посетить вторую страну без получения дополнительного разрешения. Также данная мера будет распространяться на граждан, имеющих вид на жительство, разрешение на проживание и так далее.

Помимо этого, документ предусматривает возможность сокращения пребывания иностранца или отказа для въезда. Такая мера может быть применена в том случае, если безопасность одной из стран будет находиться под угрозой, уточняется в документе.

Соответствующий законопроект был ратифицирован Госдумой 17 января. В рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена со стороны Белоруссии о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывании, а также пересечении российско-белорусской границы в пунктах пропуска.