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Новые онлайн-курсы по культурному и экологическому волонтерству открылись в Москве

Лейла Алиева
Город
Новые онлайн-курсы по культурному и экологическому волонтерству открылись в Москве
Фото: Pexels

Первые бесплатные онлайн-курсы по культурному и экологическому волонтерству заработали в столице. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

— Новые курсы по экологическому и культурному волонтерству отвечают современным запросам москвичей и города. Кроме того, благодаря их дистанционному формату они делают добровольчество еще более доступным. Онлайн-программы позволяют повышать уровень знаний в сфере волонтерства и становиться участниками столичных проектов, — рассказал он.

Во время занятий москвичам расскажут об экологическом и культурном направлениях добровольчества, а также о том, где применить их на практике, как открыть культурный волонтерский центр и получить поддержку социально полезных проектов. Для участия необходимо заполнить анкету и авторизоваться на сайте.

Кроме того, до конца этого года планируется запустить онлайн-обучение по другим направлениям добровольчества, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно «Мосволонтер» организовал ежегодный зимний набор добровольцев-рекрутеров. Присоединиться к команде добровольцев можно на портале движения, где в списке событий необходимо выбрать соответствующий пункт и заполнить анкету.

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