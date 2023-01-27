Багреева: Иностранцы перечислили в бюджет Москвы почти 32 миллиарда рублей налогов в 2022 году

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В 2022 году работающие в столице по трудовым патентам иностранные граждане перечислили в бюджет города почти 32 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила министр правительства Москвы и глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Иностранные граждане вносят значительный вклад в экономику города. За 2015–2022 годы объем поступлений в бюджет Москвы в виде платежей за трудовой патент составил около 145 миллиардов рублей, или около двух процентов поступлений НДФЛ — одного из трех ключевых налогов, формирующих бюджет города, — заявила она.

По словам Багреевой, единственной организацией, в которой граждане Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и Таджикистана могут легально получить трудовой патент для работы в Москве и Московской области, является Многофункциональный миграционный центр (ММЦ). За время своей работы с 2015 года центр уже выдал 3,8 миллиона патентов на работу в городе.

С целью расширения возможностей по проведению организованного набора трудовых мигрантов в ноябре 2022 года в Душанбе было открыто второе представительство ММЦ в странах Центральной Азии.

В представительствах центра иностранцы могут получить квалифицированную помощь по трудоустройству, подобрать вакансии, пройти собеседование с работодателями и ряд необходимых для оформления патента процедур еще до приезда в Москву.

Всего за 2022 год обязательные процедуры в представительстве на Бахрушина прошли более 13 тысяч иностранных граждан, в том числе около четырех тысяч высококвалифицированных специалистов и членов их семей и более семи тысяч студентов столичных вузов.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что предприятия — резиденты особой экономической зоны Москвы перечислили в бюджеты всех уровней 2,8 миллиарда рублей за девять месяцев прошедшего года.