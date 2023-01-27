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Ефимов: Объем производства бумажных изделий в Москве вырос почти на 31 процент

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Объем производства бумажных изделий в Москве вырос почти на 31 процент
Фото: Пресс-служба

В период с января по ноябрь 2022 года столичные производители бумаги и бумажных изделий выпустили на 30,7 процента больше продукции, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 27 января.

— В прошлом году одной из важнейших задач столичных производителей стал поиск новых поставщиков упаковки. При этом качественные аналоги иностранной продукции можно найти среди товаров отечественных предприятий. Сегодня московские компании выпускают, в том числе, картонную упаковку — пакеты, коробки и прочую бумажную тару, — заявил представитель мэрии.

Особым вниманием пользуются те компании из данной отрасли, которые занимаются экопроектами. Так, в 2022-м на одном из предприятий Москвы был запущен цех по переработке отходов картонной и полимерной упаковки. В дальнейшем из вторсырья можно делать одноразовую посуду, яичные упаковки и прочую продукцию.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на сегодняшний день в городе функционируют свыше 40 производителей бумажных изделий. Столичное руководство при этом помогает развитию отрасли с помощью ряда инструментов системной поддержки.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что город выделил льготный заем на 200 миллионов рублей для столичного производителя косметических средств «БИГ» на развитие экспортной деятельности.

Производство Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
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