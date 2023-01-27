Ефимов: Объем производства бумажных изделий в Москве вырос почти на 31 процент

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В период с января по ноябрь 2022 года столичные производители бумаги и бумажных изделий выпустили на 30,7 процента больше продукции, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 27 января.

— В прошлом году одной из важнейших задач столичных производителей стал поиск новых поставщиков упаковки. При этом качественные аналоги иностранной продукции можно найти среди товаров отечественных предприятий. Сегодня московские компании выпускают, в том числе, картонную упаковку — пакеты, коробки и прочую бумажную тару, — заявил представитель мэрии.

Особым вниманием пользуются те компании из данной отрасли, которые занимаются экопроектами. Так, в 2022-м на одном из предприятий Москвы был запущен цех по переработке отходов картонной и полимерной упаковки. В дальнейшем из вторсырья можно делать одноразовую посуду, яичные упаковки и прочую продукцию.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на сегодняшний день в городе функционируют свыше 40 производителей бумажных изделий. Столичное руководство при этом помогает развитию отрасли с помощью ряда инструментов системной поддержки.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что город выделил льготный заем на 200 миллионов рублей для столичного производителя косметических средств «БИГ» на развитие экспортной деятельности.