Биография 97-летней блокадницы передана из республики Куба на вечное хранение в Музей Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музей Победы на вечное хранение была передана биография единственной блокадницы, проживающей в республике Куба. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе музея.

В коллекцию музея попала история 97-летней Лидии Александровны Самсоновой, которой в 16-летнем возрасте довелось испытать все тяготы жизни в осажденном городе.

О судьбе блокадницы в Музее Победы узнали благодаря Посольству РФ в Республике Куба и Русскому дому в Гаване. Теперь ознакомиться с биографией Лидии Александровны и увидеть ее фотографию можно не только на сайте проекта, но и на большом экране в мультимедийном зале «Лица Победы» в Музее Победы.

— В блокадном Ленинграде, мы помогали взрослым. Мне тогда было 16 лет, мы рыли окопы, выполняли подручную работу. Отец, два брата умерли в войну. Блокаду я помню очень хорошо. Нам совсем нечего было есть, — рассказывает Лидия Александровна.

Ознакомиться с ее биографией можно будет как на сайте всенародного исторического проекта «Лица Победы», так и на большом экране в мультимедийном зале «Лица Победы» в Музее Победы.

Накануне прошел показ спектакля «Мое Ленинградское детство» в столичном Музее Победы, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В основу сюжета спектакля легла автобиографическая повесть петербургской писательницы Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы».