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«Он хотел такого финала»: участница «Голоса» рассказала о последних днях Градского в проекте

Александр Афонин
Общество
«Он хотел такого финала»: участница «Голоса» рассказала о последних днях Градского в проекте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В 2021 году из-за последствий перенесенного коронавируса скончался российский певец Александр Градский. Участница четвертого сезона шоу «Голос» Алла Рид рассказала о последних днях артиста в проекте.

— Тогда я работала на съемках уже как репортер, брала интервью у участников нового сезона. Видела, как его привозили на кровати, говорила всем: «Что вы делаете? Он же сейчас умрет!» Он реально был очень плох. Но мне кажется, он хотел такого финала, — сказала она.

Рид добавила, что Градский очень любил проект и не хотел покидать его до самого конца. По ее словам, уход из шоу для артиста был бы сравним с уходом из творчества и музыки, хоть певец и чувствовал себя плохо.

— И это было его последнее желание — уйти на сцене как настоящий артист, — цитирует Рид StarHit.

В своих воспоминаниях специально для «Вечерней Москвы» журналист и писатель Евгений Додолев рассказал, что до самой смерти Александр Градский оставался прежним и не унывал. По его словам, нередко от него можно было услышать привычные шутки и язвительные комментарии обо всех вокруг.

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