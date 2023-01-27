Бизнес-коуч Акман дала советы, как добиться повышения в топовой компании

Фото: Unsplash

О том, как добиться повышения в топовой компании, рассказала бизнес-коуч Катерина Акман.

Эксперт отметила, что успех в этом деле зависит от самого человека: его настроя, работоспособности, амбициозности, умения учиться и участвовать в жизни компании.

Также имеет значение система, которая существует в организации. Оцениваются ли результаты сотрудников и заинтересована ли компания в выращивании и развитии кадров.

Чтобы получить повышение, необходимо развивать так называемые «мягкие навыки» – soft skills.

— Подавляющее большинство мировых компаний сейчас принимает решение о повышении, следуя одной схеме. Раз в год или полгода они организуют обсуждение результатов работы сотрудника и оценку его компетенций. Причем, в оценке участвуют все, — отметила она в комментарии МИР 24.

Ранее была названа средняя заработная плата жителей Ленобласти. Предприятия Ленобласти готовы платить своим работникам в среднем 52 465 рублей ежемесячно, передает издание «Невские новости».

До этого Катерина Акман рассказала, что делать, если вы столкнулись с критикой на работе, и как на нее правильно отвечать.