Терапевт назвал средства, которые помогут метеозависимым людям легче переносить смену погоды

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Метеозависимость не является официальным диагнозом, однако перемены атмосферного давления и температуры зачастую негативно сказываются на самочувствии людей. О наиболее частых проявлениях метеозависимости и способах их лечения рассказал терапевт Алексей Парамонов.

Эксперт пояснил, что метеозависимость может проявляться самыми разными симптомами. Например, люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также с фибромиалгией сталкиваются с резким усилением болей. Парамонов отметил, что таким людям надо принимать обезболивающее, например, ибупрофен.

Пациентам с гипертонией также надо принимать дополнительные лекарства при неблагоприятной погоде.

Для людей, у которых метеозависимость проявляется повышенной тревожностью и проблемами со сном, тоже есть подходящие медикаменты, передает «Радио 1». Это не только седативные препараты, но и препараты первого поколения против аллергии. Они дадут эмоциональное успокоение и наладят сон.

Ранее синоптики сообщили, что перед похолоданием в Петербурге пройдет мокрый снег. Из-за смены погоды у людей могут возникнуть головная боль, тошнота, головокружения, передает издание «Невские новости».

Во время магнитных бурь у человека могут начаться головные боли, скачки давления и резкие перемены настроения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.