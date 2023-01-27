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Нутрициолог рассказала о полезных свойствах свеклы

Ирина Игнатенко
Общество
Нутрициолог рассказала о полезных свойствах свеклы
Фото: unsplash

Свекла обладает мощными антиоксидантными свойствами и по питательной ценности превосходит любой другой овощ. Об этом сообщила нутрициолог Катерина Падолка.

В 100 граммах овоща содержится 9,5 г углеводов, 2,8 г клетчатки, 0,2 г жира и всего лишь 43 килокалории — на 88 процентов она состоит из воды. Также корнеплод богат калием, марганцем, железом, витамином А, цинком и легкоусваиваемой формой фолиевой кислоты. Фолиевая кислота помогает клеткам правильно функционировать, предупреждает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Также, по ее словам, в корнеплоде много клетчатки, способствующей росту числа полезных бактерий в кишечнике, передает RT.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, как правильно выбрать авокадо. Диетолог призвала ориентироваться на цвет плода и не выбирать плоды со светлой кожицей, передает Царьград.

Специалист по питанию Кортни Д’Анджело рассказала, что для нормализации висцерального жира необходимы низкокалорийные продукты, которые богаты клетчаткой, белком и другими полезными компонентами. Она назвала овощи, которые помогут похудеть.

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