Диетолог Д’Анджело перечислила лучшие овощи для избавления от лишнего веса

Фото: shutterstock

Специалист по питанию Кортни Д’Анджело рассказала, что для нормализации висцерального жира необходимы низкокалорийные продукты, которые богаты клетчаткой, белком и другими полезными компонентами. Она назвала овощи, которые помогут похудеть.

По словам диетолога, свекла богата клетчаткой — около 3,8 грамма на чашку. А употребление достаточного количества клетчатки при каждом приеме пищи или перекусе помогает избежать вздутия живота, снижает аппетит и предотвращает чувство голода.

В капусте кале содержатся витамины А, К, С, В6, марганец, медь и калий. Также в этом овоще есть клетчатка и белок, а ее калорийность составляет всего 43 калории на 100 граммов.

Д’Анджело сообщила, что шпинат тоже богат клетчаткой, которая лучше усваивает питательные вещества и помогает пищеварению. Еще он содержит витамин К, который способствует снижению веса.

Кроме того, в красном перце мало калорий и много питательных веществ, а также он помогает создать чувство сытости после еды. Эта комбинация может помочь предотвратить переедание в течение дня. Содержание клетчатки и капсаицина также дает красному перцу преимущества для похудения, сообщает портал Eat This Not That!

