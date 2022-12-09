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Диетолог Д’Анджело перечислила лучшие овощи для избавления от лишнего веса

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Д’Анджело перечислила лучшие овощи для избавления от лишнего веса
Фото: shutterstock

Специалист по питанию Кортни Д’Анджело рассказала, что для нормализации висцерального жира необходимы низкокалорийные продукты, которые богаты клетчаткой, белком и другими полезными компонентами. Она назвала овощи, которые помогут похудеть.

По словам диетолога, свекла богата клетчаткой — около 3,8 грамма на чашку. А употребление достаточного количества клетчатки при каждом приеме пищи или перекусе помогает избежать вздутия живота, снижает аппетит и предотвращает чувство голода.

В капусте кале содержатся витамины А, К, С, В6, марганец, медь и калий. Также в этом овоще есть клетчатка и белок, а ее калорийность составляет всего 43 калории на 100 граммов.

Д’Анджело сообщила, что шпинат тоже богат клетчаткой, которая лучше усваивает питательные вещества и помогает пищеварению. Еще он содержит витамин К, который способствует снижению веса.

Кроме того, в красном перце мало калорий и много питательных веществ, а также он помогает создать чувство сытости после еды. Эта комбинация может помочь предотвратить переедание в течение дня. Содержание клетчатки и капсаицина также дает красному перцу преимущества для похудения, сообщает портал Eat This Not That!

Для быстрого похудения достаточно выбрать один вид спорта. Врач общей практики Сергей Алендеев рассказал, что лучше — плавание, футбол или ходьба.

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