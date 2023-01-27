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Приметы и советы

Мосгортранс полностью перейдет на удаленные медосмотры водителей этой осенью

Александр Афонин
Город
Мосгортранс полностью перейдет на удаленные медосмотры водителей этой осенью
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мосгортранс планирует полностью перейти на удаленный медицинский осмотр водителей перед выходом на рейс уже этой осенью. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Этой осенью Мосгортранс полностью перейдет на удаленные медосмотры водителей перед выходом на рейс — сейчас показатели здоровья водителей оценивает медперсонал в парках, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что необходимый для перехода закон вступит в силу 1 сентября. С началом его действия время прохождения медосмотра сократится до трех минут. Это в свою очередь положительно отразится на времени выхода транспорта на маршруты, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в 2022 году на работу в Мосгортранс устроилось 3,3 тысячи человек, что на 33 процента больше, чем в 2021 году. Для приглашения новых сотрудников перевозчик организовал акцию «Приведи друга», в рамках которой водитель получает 20 тысяч рублей, если приведет друга на работу водителем.

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