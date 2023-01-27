Высшая школа архитектуры появится в составе НИУ ВШЭ

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В течение ближайшего года планируется открытие архитектурной школы в составе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Об этом в пятницу, 27 января, сообщил ректор университета Никита Анисимов.

— На факультетах университета проводится немало исследований на тему градостроительства и урбанистики. Эта тема востребована и актуальна, и мы думаем, что пора сделать следующий шаг в этом направлении — открыть Высшую школу архитектуры, — поделился он.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко в свою очередь отметил, что факультет уже получил лицензию на обучение по специальности «Архитектура». Также в стенах вуза рассматривают возможность открытия кафедр, которые специализируются на строительных специальностях.

9 января российские власти учредили стипендии имени Сергея Королева за достижения в области инженерного дела. Такая стипендия будет присуждаться на ежегодной основе, начиная с 1 сентября. Кандидатов на ее получение будут выбирать ученые советы образовательных организаций.