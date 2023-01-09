Правительство России учредило стипендию для студентов за успехи в инженерном деле

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Российские власти учредили стипендии имени Сергея Королева за достижения в области инженерного дела. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Всего предусмотрено 10 стипендий для студентов вузов по 15 тысяч рублей ежемесячно и 10 стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей ежемесячно, — говорится в сообщении.

Такая стипендия будет присуждаться на ежегодной основе, начиная с 1 сентября. Кандидатов на ее получение будут выбирать ученые советы образовательных организаций, сообщает сайт правительства страны.

В конце 2022 года Минобрнауки России предложило с 1 сентября следующего года увеличить ряд стипендий до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов. Согласно документу, предлагается увеличить до 15 тысяч рублей в месяц стипендии имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачева, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына и стипендию имени Андрея Вознесенского.

Помимо этого, ведомство предложило со следующего года назначить десять стипендий имени экономиста Егора Гайдара в размере 15 тысяч рублей в месяц студентам экономических факультетов государственных вузов, десять стипендий (с такой же суммой) имени государственного деятеля Юрия Маслюкова, столько же стипендий имени заслуженного ученого Владимира Туманова для студентов, обучающихся по направлению «юриспруденция».