Ефимов: В 2022 году в городских торгах приняли участие почти 68 тысяч инвесторов

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В 2022 году в городских торгах по продаже и аренде 10,8 тысячи объектов недвижимости приняли участие 67,5 тысячи инвесторов. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Еще по 104 лотам столица реализовала права на размещение некапитальных объектов и ведение торговой деятельности. В среднем за каждый лот конкурировали более шести претендентов, всего в торгах приняли участие 67,5 тысячи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей столицы, — заявил он.

Больше всего торгов в 2022 году состоялось по машино-местам. Всего было реализовано 6,6 тысячи таких объектов.

Кроме того, они прошли по 944 нежилым помещениям и зданиям, по 131 земельному участку различного назначения и по 104 нестационарным объектам (НТО). Так, было реализовано 39 тележек по продаже мороженого, кукурузы, выпечки и напитков, а также 35 НТО под открытие кафе и пунктов проката оборудования в парках.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что наиболее активными участниками городских торгов в прошлом году стали физические лица: они составили 67,3 процента от общего числа претендентов.

Также стало известно, что Москва выставила на торги право комплексного развития двух территорий в районах Чертаново Южное и Новогиреево. Инвесторам предлагается построить свыше 41 тысячи квадратных метров различных социальных объектов.