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Мужчина ограбил двух девушек за один вечер в Подмосковье

Степан Жирнов
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Мужчина ограбил двух девушек за один вечер в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Люберцы, Инициативная улица Карта всех событий

В Подмосковье мужчина за один вечер ограбил двух девушек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 27 января.

По ее словам, первое преступление злоумышленник совершил на Инициативной улице в городе Люберцы. Он напал на 20-летнюю местную жительницу и отобрал у нее мобильный телефон.

Той же ночью в поселке Красково мужчина познакомился с двумя женщинами, которые не смогли купить алкоголь из-за запрета на его продажу после определенного времени. Злоумышленник сообщил, что он знает, где продают спиртное, и предложил одной из гражданок прогуляться с ним. Для того чтобы завоевать доверие ее подруги, он отдал ей ранее украденный телефон как залог.

После этого пара отправилась в магазин. Как только подруга девушки скрылась из виду, мужчина напал на спутницу, повалил ее на снег и отобрал кошелек с деньгами.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Вскоре после этого девушка обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД задержали подозреваемого в Раменском городском округе. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний житель Владимирской области. Похищенные деньги на момент поимки он успел потратить.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант заключен под стражу.

Другое преступление произошло в супермаркете на северо-востоке Москвы. Двое злоумышленников попытались украсть из магазина продукты, но были остановлены сотрудницей. Мужчины побили женщину, после чего скрылись.

Подмосковье грабеж Люберцы Московская область МВД
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