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Приметы и советы

Схиигумена Сергия приговорили к семи годам колонии

Степан Жирнов
Происшествия
Схиигумена Сергия приговорили к семи годам колонии
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Николая Романова, бывшего схиигумена Сергия, к семи годам колонии. Его подельника Всеволода Могучева суд отправил в колонию на пять лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 27 января.

Мужчин обвиняли по статье «Возбуждение ненависти или вражды». По версии следствия, злоумышленники записывали и выкладывали в интернет ролики, в которых открыто оскорбляли представителей других религиозных конфессий.

Это не первый срок для Романова. Ранее суд приговорил его к трем с половиной годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение прав на свободу совести и вероисповедания.

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