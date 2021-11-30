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Суд приговорил к 3,5 года колонии бывшего схиигумена Сергия

Илья Ашуров

Происшествия
Суд приговорил к 3,5 года колонии бывшего схиигумена Сергия
Фото: Пресс-служба Измайловского суда

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (в миру — Николай Романов) к 3,5 года колонии общего режима. Об этом во вторник, 30 ноября, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда.

— Романов признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии общего режима, — заключила собеседница «ВМ».

Видео: Пресс-служба Измайловского суда

До этого сообщалось, что суд признал Сергия виновным по трем уголовным статьям: «Самоуправство», «Нарушение права на свободу вероисповедания» и «Склонение к совершению самоубийства».

Прокурор попросил суд признать Сергия виновным по вышеперечисленным статьям и назначить ему четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Бывший схимонах Среднеуральского женского монастыря Сергий стал известен после ряда скандальных высказываний об отрицании коронавирусной инфекции.

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания и оштрафовал на 90 тысяч рублей.

С 29 декабря прошлого года Сергий находится в СИЗО Москвы.

9 июля Верховный суд РФ принял решение о рассмотрении дела экс-духовника в Измайловском суде Москвы. Представитель прокуратуры аргументировал это тем, что сторонники Сергия могут дестабилизировать ситуацию в Свердловской области, если суд по его делу будет проходить в этом регионе.

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