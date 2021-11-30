Суд признал бывшего схиигумена Сергия виновным по трем статьям уголовного кодекса

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Измайловский суд Москвы признал виновным экс-схиигумена Сергия (в миру – Николая Романова), который обвиняется в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Согласно приговору суда, Сергий признан виновным в преступлениях, предусмотренных уголовными статьями «Самоуправство», «Нарушение права на свободу вероисповедания» и «Склонение к совершению самоубийства».

Днем ранее прокурор попросил суд признать Сергия виновным по вышеперечисленным статьям и назначить ему четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Бывший схимонах Среднеуральского женского монастыря Сергий стал известен после ряда скандальных высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной». В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания и оштрафовал на 90 тысяч рублей.

С 29 декабря прошлого года Сергий находится в СИЗО Москвы. Суд продлил срок его содержания под стражей до 29 августа. В отношении бывшего священнослужителя возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

9 июля Верховный суд РФ принял решение о рассмотрении дела экс-духовника в Измайловском суде Москвы. Представитель прокуратуры аргументировал это тем, что сторонники Сергия могут дестабилизировать ситуацию в Свердловской области, если суд по его делам будет проходить в этом регионе.