Бывшего схимонаха Сергия перевели в следственный изолятор № 4

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Бывшего схимонаха Сергия перевели из СИЗО «Матросская тишина» в следственный изолятор № 4. Об этом в понедельник, 25 января, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По его словам, перевод экс-схимонаха связан с тем, что СИЗО-4 предназначен для бывших сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Ранее бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО.

СПРАВКА «ВМ»

Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

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