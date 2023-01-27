В Якутии гроссмейстеры сыграли партию при температуре минус 50 градусов

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В Якутске стартовал шахматный Кубок главы республики. Первую партию провели на открытом воздухе, хотя температура составляла минус 50 градусов.

Партию сыграли самый молодой российский гроссмейстер Володар Мурзин и его тренер Михаил Кобалия. Для этого привычный костюм пришлось сменить на пуховик и в ускоренном режиме просчитывать шахматные ходы.

— Честно говоря, непростые были условия. В минус 50 немножко специфично играть, особенно в перчатках — фигуры падают. Новый опыт — это всегда интересно, поэтому такая борьба была честная, содержательная, — рассказал Михаил Кобалия.

В итоге встреча завершилась ничьей 1:1, передает ОТР.

Ранее синоптики сообщили, что сильные морозы в Хабаровском крае начнут отступать на этой неделе. Пока же ночью в южных районах регион до минус 38 градусов, а днем - до минус 30-ти, передает издание argumenti.ru.

Центры московского долголетия впервые проведут общегородской турнир по шахматам, в котором примут участие не менее 1,5 тысячи участников проекта. Об этом сообщила в понедельник, 23 января, руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.