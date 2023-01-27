Собянин: Более 70 процентов пассажиров МЦД могут бесплатно пересесть на метро и МЦК

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 70 процентов пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) могут сделать бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 января.

Такие пересадки возможны на 22 станциях МЦД, а оплатить проезд можно с помощью «Тройки» или банковской карты.

— В этом году появятся две новые линии МЦД. Сеть наземного метро охватит еще больше 40 районов столицы и несколько подмосковных городов. С запуском двух новых диаметров число пересадочных станций увеличится более чем в два раза — до 55, — отметил мэр.

Благодаря единой билетной системе и выгодным тарифам горожане могут ежедневно экономить на поездках МЦД до 50 процентов по Москве и до 75 процентов — по области, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В этом году в столице заработают две новые линии МЦД, наземное метро придет в более чем 40 районов Москвы и несколько городов Подмосковья. Число пересадочных станций увеличится более чем в два раза — до 55, и у жителей Москвы и Московской области появится еще больше возможностей пересесть бесплатно с одного вида транспорта на другой, добавил мэр.

По итогам 2022 года первый и второй Московские центральные диаметры перевезли 182 миллиона человек, что на 6,4 процента больше, чем в 2021 году. Таких результатов удалось достичь благодаря коротким интервалам движения поездов, комфортным составам и удобным тарифам.