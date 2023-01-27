Врач объяснила, почему смертельно опасно чистить кастрюли корвалолом

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Кастрюлю нельзя чистить корвалолом, поскольку это может быть опасно для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, применение такого препарата по своему желанию запрещено, его должен назначать врач. В корвалоле, отметила эксперт, содержится снотворное фенобарбитал.

— Корвалол — это не лимонад. Если человек почистит кастрюлю, а потом приготовит в ней суп, то можно получить серьезную интоксикацию организма, — рассказала Чернышова.

Кроме того, прием пищи из такой посуды, предупредила Чернышова, может привести к смертельному отравлению ребенка.

Также специалист рассказала «ВМ», что причинами образования большого живота могут быть опухоли внутренних органов и абдоминальное ожирение. По ее словам, абдоминальное ожирение является главной причиной образования большого живота. Такой проблемой в основном страдают мужчины.

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что разбитый в квартире градусник может привести к хронической интоксикации организма, если не до конца избавиться от остатков ртути. Она уточнила, что интоксикация может привести к поражению желудочно-кишечного тракта и почек.