Песков заявил, что санкции Японии против России ничего не изменят

Фото: Администрация президента РФ

В текущих условиях Россия все больше адаптируется к вводимым санкциям, в связи с чем новые ограничения от Японии существенно не повлияют на ситуацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 27 января.

— Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее. Поэтому ничего нового страшного такие решения нам не несут, — сказал он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Япония фактически с самого начала ситуации взяла курс на антироссийскую политику и встала в кругу недружественных стран. Введение санкций свидетельствует о поддержке подобных взглядов, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что японское правительство с 3 февраля запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Помимо этого, в рамках нового санкционного пакета Япония запретит ввоз в РФ оборудования для объектов атомной промышленности, разведки нефти и природного газа.