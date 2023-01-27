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Японские власти с 3 февраля запретят экспорт в РФ вакцин, медоборудования и роботов

Юлия Курганова
В мире
Японские власти с 3 февраля запретят экспорт в РФ вакцин, медоборудования и роботов
Фото: shutterstock

Японские власти с 3 февраля запретят экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Также в рамках нового пакета санкций Япония запретит ввоз в РФ оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, радиоактивных материалов, различных химических веществ, в том числе слезоточивого газа и порошка для снятия отпечатков пальцев, передает ТАСС.

Всего в новом списке свыше 80 наименований товаров.

Япония продолжит поддерживать политику санкций в отношении России и поддержки Украины, что поможет укреплению отношений G7 и стран глобального Юга. Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида 23 января.

До этого агентство Bloomberg назвало РФ под санкциями «реминисценцией 90-х». Введенные западными странами ограничения не только не обрушили экономику страны, но и дали шанс российским предпринимателям успешно замещать покинувшие бренды и товары. Кроме того, россияне стали открывать для себя новые логистические маршруты, заменяя ранее поставлявшуюся с Запада продукцию.

Япония Экспорт Санкции Россия
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