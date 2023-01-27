Московские математики и физики выступят на школьной олимпиаде «Курчатов»

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В столице стартовал отборочный этап олимпиады «Курчатов», в котором ученики 6–11-х классов проверят свои знания по математике и физике. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы в пятницу, 27 января.

— В олимпиаде участвуют ребята со всей России, а в Москве особый интерес соревнование вызывает у учащихся математических классов и классов проекта «Математическая вертикаль», инженерных, академических и курчатовских классов, — сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы Иван Ященко.

Для участия в отборочном этапе необходима регистрация на портале олимпиады. Участники, успешно прошедшие отбор, будут приглашены на заключительный этап в марте. Победители соревнования получат дипломы, которые смогут дать различные льготы при поступлении в вузы.

13 января московских школьников 4–11-х классов пригласили на отборочный этап олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике. Соревнование проходит в очном формате с 20 по 28 января.