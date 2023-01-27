Путин: Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты

Фото: Пресс-служба Совфеда

Неонацисты на Украине проводят этнические чистки и карательные акции, это говорит о том, что они забыли уроки истории. Об этом в пятницу, 27 января, заявил президент России Владимир Путин.

— Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому — те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты, — поделился глава государства.

Именно с таким злом сражается российская армия на территории Украины, подчеркнул российский лидер.

Соответствующую телеграмму Путин направил организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

25 января президент РФ заявил, что основной целью специальной военной операции (СВО) на Украине является защита России и людей, проживающих на ее исторических территориях. Путин также пообщался на встрече с участвовавшим в спецоперации студентом Луганского государственного педагогического университета Владиславом Олейником. Президент подчеркнул, что люди вроде Олейника лучше прочих понимают причины того, что в настоящее время осуществляет Россия.