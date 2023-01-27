Британский полковник Кемп высказался о ситуации на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российская армия сумеет добиться успеха в ходе конфликта, несмотря на заявления ряда западных СМИ. Об этом заявил полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News.

Военнослужащий подчеркнул, что смотреть на столкновение глазами украинского генштаба опрометчиво, поскольку картина боев совершенно иная.

— А в реальности, пока мы тут с вами разговариваем, русские делают все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и восточную Украину. И весьма успешны в этом, к сожалению, — пояснил он.

В частности, российские солдаты с помощью артиллерии выбивают украинскую армию, продвигаясь тем нее медленно и долго. Однако в конечном итоге армии РФ удастся добиться успеха на востоке Украины, цитирует Кемпа РИА Новости.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил, что национальная армия закрепилась на востоке и юго-востоке Угледара, отдельные подразделения проводят разведку города боем. По его словам, на текущий момент на окраинах города проводятся серьезные бои. Основную часть Угледара занимает промышленная зона, что негативно влияет на возможность быстрого наступления.