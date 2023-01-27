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В ДНР сообщили о закреплении российских войск на востоке и юго-востоке Угледара

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В ДНР сообщили о закреплении российских войск на востоке и юго-востоке Угледара
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, отдельные подразделения проводят разведку города боем. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин в пятницу, 27 января.

— Сейчас там бои идут, работает артиллерия. Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем, — сказал он.

По словам Гагина, на текущий момент на окраинах города проводятся серьезные бои. Основную часть Угледара занимает промышленная зона, что негативно влияет на возможность быстрого наступления, сказал советник врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 1».

До этого врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что взятие Угледара может в корне поменять расклад сил в спецоперации на Украине. По его словам, это обеспечит выход российских войск на Красноармейское и Кураховское направления.

Позже командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский рассказал, что украинская армия при обороне Угледара старается отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками. Однако они неинтенсивны.

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