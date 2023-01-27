Пушилин предрек кардинальное изменение расклада сил после взятия города Угледара

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Взятие города Угледара может в корне поменять расклад сил в спецоперации, это обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение города решат многие задачи. Взятие его под контроль обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте, — заявил он.

Глава ДНР добавил, что очень скоро Угледар может стать новым, очень важным успехом для российской армии, передает РИА Новости.

Существенную роль в установлении армией РФ контроля над территорией Донбасса играет взятие города Угледара. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин 26 января. Он отметил, что подразделения ВС России закрепились на позициях у окраин населенного пункта. Швыткин добавил, что в настоящее время российским бойцам необходимо закрепить свое положение.