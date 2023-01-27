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Комбат ДНР Ходаковский рассказал о тактике ВСУ в боях за Угледар

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Комбат ДНР Ходаковский рассказал о тактике ВСУ в боях за Угледар
Фото: depositphotos

Украинская армия при обороне Угледара старается отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками. Об этом в пятницу, 27 января, рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

— Пока тактика противника построена на том, чтобы отсекать наши передовые группы, вклинившиеся в его оборону максимально глубоко, артиллерийским огнем с периодическими контратаками, — поделился он.

Но контратаки украинских войск неинтенсивны — ВСУ пытаются отбить какую-либо из занятых российскими войсками позиций небольшими группами, написал военнослужащий в своем Telegram-канале.

Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российская армия вошла в город Угледар, на данный момент военные закрепились на окраинах и продолжают вести бои.

По мнению временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, взятие города Угледара может в корне поменять расклад сил в спецоперации, поскольку это обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.

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