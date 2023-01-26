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Советник врио главы ДНР сообщил, что армия России вошла в Угледар

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Советник врио главы ДНР сообщил, что армия России вошла в Угледар
Фото: Минобороны РФ

Армия России вошла в город Угледар, на данный момент военные закрепились на окраинах и продолжают вести бои. Об этом в четверг, 26 января, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

— Вошли и закрепились на окраинах (Угледара — прим. «ВМ»), тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать, — сказал Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

23 января Минобороны сообщило, что российская армия освободила населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике. В ходе боев военнослужащие РФ ликвидировали свыше 60 украинских военнослужащих и девять единиц техники.

В этот же день в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что российские военнослужащие завершили освобождение населенных пунктов Краснопольевка и Двуречье.

Помимо этого, 20 января Вооруженные силы России освободили Клещеевку. По словам основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, вокруг населенного пункта продолжались ожесточенные бои.

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