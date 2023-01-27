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Приметы и советы

Эксперты обсудят PR-тренды 2023 года

Оксана Васильева
Общество
Эксперты обсудят PR-тренды 2023 года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

8 февраля в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: «PR-тренды 2023: правила игры корпоративных коммуникаций».

Представители СМИ, бизнеса и крупных исследовательских центров обсудят, какие навыки сегодня нужны специалистам по связям с общественностью, чтобы подготовиться к вызовам 2023 года, которые еще не ясно считываются.

Участники дискуссии обсудят какие вызовы стоят в коммуникациях в 2023 году, есть ли универсальный способ выстраивания коммуникаций с внешней и внутренней аудиторией, на что стоит сделать акцент в коммуникациях в условиях неопределенности.

К участию в дискуссии приглашены: Дмитрий Бутрин, заместитель главного редактора по экономической политике, Коммерсантъ; Анастасия Мануйлова, обозреватель отдела экономики, газета «Коммерсантъ»; Антон Назаров, заместитель генерального директора по общественным проектам, Российское общество «Знание»; Юрий Погорелый, исполнительный директор службы финансово-экономической информации, группа «Интерфакс»; Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора, Комсомольская правда; Алексей Фирсов, социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа»; Валерий Федоров, генеральный директор, ВЦИОМ.

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