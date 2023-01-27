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Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России

Александр Афонин
Город
Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В период с 2012 по 2022 год в столице стало на 34 процента меньше ДТП, а количество погибших на дорогах сократилось в 2,5 раза. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 января.

— По сравнению с 2010 годом число ДТП с пострадавшими в 2022 году уменьшилось на 34 процента. Количество погибших на дорогах снизилось более чем в 2,5 раза (с 763 до 300). Уровень социального риска по итогам 2022 года предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира, — сказал он.

Глава города отметил, что подобных результатов удалось достичь благодаря комплексному развитию транспортной системы города. Также важную роль сыграла совместная работа с Госавтоинспекцией. В своем Telegram-канале Собянин добавил, что правительство Москвы продолжит начатую работу.

До этого Сергей Собянин рассказал, что более 70 процентов пассажиров Московских центральных диаметров могут сделать бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо. Это возможно на 22 станциях МЦД, а оплатить проезд можно с помощью «Тройки» или банковской карты.

Безопасность Москва Сергей Собянин Дороги
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