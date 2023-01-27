Прохожий избил инспектора МАДИ в центре столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Прохожий избил инспектора МАДИ в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 27 января.

По ее словам, инцидент произошел на Ленинском проспекте 25 января. Водитель «Газели» припарковался в пешеходной зоне, чем нарушил ПДД. Это заметил инспектор МАДИ. В момент, когда сотрудник фиксировал нарушение, к нему подошел прохожий и, оскорбив, напал на него.

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После потасовки нарушитель с места происшествия скрылся, его разыскивают.

— По данному факту проводится процессуальная проверка. Ее материалы по решению Замоскворецкой межрайонной прокуратуры переданы в Следственный комитет, — отметила Нефедова.

Прокуратура также контролирует принятие решений по данному нападению, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее по этой статье осудили другого нарушителя. Водитель иномарки попытался протащить за собой по дороге инспектора ГИБДД. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.