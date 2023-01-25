Протащившего по дороге сотрудника полиции в Москве мужчину осудили на пять лет

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Суд приговорил Сергея Татевосяна, протащившего по дороге сотрудника полиции, к пяти годам колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 25 января.

По ее словам, мужчину обвинили в применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 29 августа 2022 года. Татевосян ехал за рулем своего Lexus с поддельными номерами. Его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Вместо того чтобы предъявить документы, водитель зажал руку полицейского оконным стеклом и попытался протащить его по асфальту. Инспектор успел запрыгнуть на подножку и не пострадал.

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Чтобы остановить злоумышленника, напарник потерпевшего применил табельное оружие и выстрелил в заднее колесо автомобиля. Лихач остановил автомобиль и накинулся на полицейских с кулаками, в результате чего один из полицейских получил удар в грудь.