Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Протащившего по дороге сотрудника полиции в Москве мужчину осудили на пять лет

Степан Жирнов
Происшествия
Протащившего по дороге сотрудника полиции в Москве мужчину осудили на пять лет
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Суд приговорил Сергея Татевосяна, протащившего по дороге сотрудника полиции, к пяти годам колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 25 января.

По ее словам, мужчину обвинили в применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 29 августа 2022 года. Татевосян ехал за рулем своего Lexus с поддельными номерами. Его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Вместо того чтобы предъявить документы, водитель зажал руку полицейского оконным стеклом и попытался протащить его по асфальту. Инспектор успел запрыгнуть на подножку и не пострадал.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Чтобы остановить злоумышленника, напарник потерпевшего применил табельное оружие и выстрелил в заднее колесо автомобиля. Лихач остановил автомобиль и накинулся на полицейских с кулаками, в результате чего один из полицейских получил удар в грудь.

Москва Полиция Прокуратура Уголовные дела Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте