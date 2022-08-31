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Появилось видео задержания водителя Lexus, который протащил полицейского по дороге

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео задержания водителя Lexus, который протащил полицейского по дороге
Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Появилось видео задержания агрессивного водителя Lexus, который пытался протащить сотрудника ГИБДД по дороге, зажав его руку оконным стеклом. Запись опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Москве в среду, 31 августа.

На кадрах видно, как полицейский автомобиль подъезжает к остановившемуся Lexus. Из авто ГИБДД выходит мужчина и подходит к двери нарушителя. Когда сотрудник МВД попросил предоставить документы, злоумышленник зажал стеклом его руку.

После этого нарушитель попытался скрыться. Его остановил второй сотрудник ГИБДД, открыв стрельбу по колесам Lexus.

Видео: пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Вскоре после этого злоумышленника задержали. В среду, 31 августа, Пресненский районный суд изберет нарушителю меру пресечения.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 29 августа в центре столицы.

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