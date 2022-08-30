Водитель Lexus в Москве зажал стеклом руку полицейского и протащил его по дороге

Фото: СК РФ

Мужчина на автомобиле марки «Лексус» зажал руку сотрудника ДПС в двери и попытался протащить его по дороге. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 30 августа.

По ее словам, вечером 29 августа, в центре столицы сотрудники ДПС остановили машину с подложными государственными номерами и попросил водителя предъявить документы.

В ответ на это 30-летний водитель поднял стекло, зажав им руку сотрудника ГИБДД, и нажал на газ. Дабы не оказаться на дороге, представитель правоохранительных органов запрыгнул на подножку автомобиля.

Коллега сотрудника ДПС в этот момент открыл огонь по колесам автомобиля и остановил нарушителя.

Сразу же после этого злоумышленника задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и меру пресечения.

Еще один случай нападения на сотрудников ДПС произошел на западе Москвы 15 августа. Тогда четверо африканских студентов напали на троих сотрудников дорожно-патрульной службы, но были задержаны.