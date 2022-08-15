Студенты из ЦАР стали фигурантами уголовного дела после нападения на сотрудников ДПС

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Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти группой лиц по предварительному сговору» после нападения четырех африканских студентов на сотрудников ДПС на западе Москвы.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, инцидент произошел вечером 14 августа. Трое сотрудников ДПС остановили автомобиль каршеринга Kia Rio на улице Нижние Мневники. За рулем находился 29-летний мужчина, в салоне сидели еще три пассажира. При проверке документов молодые люди оказали сопротивление и напали на полицейских. Их незаконные действия удалось пресечь. Иванова отметила, что в ближайшее время нарушителям будет предъявлено обвинение.

— Следствие планирует ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила она.

В свою очередь агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что все задержанные являются гражданами Центрально-Африканской Республики. Они учатся в российских вузах — в РУДН, МТУСИ, а также в Институте нефти и газа имени Губкина.

Собеседник агентства также добавил, что в результате конфликта трое инспекторов получили травмы и обратились в больницу. Кроме ссадин и кровоподтеков, у них диагностированы и укусы.

11 августа суд вынес приговор пассажирам московского метро за нападение на полицейских.