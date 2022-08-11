Суд вынес приговор пассажирам московского метро за нападение на полицейских

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Россия, Москва, метро Тульская Карта всех событий

В Москве осудили двух мужчин за нападение на сотрудников полиции в столичном метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 11 августа.

По ее словам, вечером 17 февраля 2022 года двое подсудимых, 18-летний Умар Расулжонзода и 21-летний Саидакрам Хамроев, напали на сотрудников полиции на станции метро «Тульская».

Все началось с того, что служители правопорядка потребовали злоумышленников пройти в комнату полиции для установления личности. 21-летний мужчина отказался и оказал сопротивление, напав на сотрудников МВД. На помощь к злоумышленнику пришел Расулжонзода, который также избил представителей закона.

В отношении молодых людей были возбуждены уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителей власти».

В результате Расулжонзода приговорили к трем с половиной годам, а Хамроева — к двум с половиной годам колонии общего режима.

По той же статье 16 мая на два с половиной года осудили бывшего депутата Государственной думы Алексея Бурнашова.