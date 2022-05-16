Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-депутата Бурнашова осудили на 2,5 года колонии за драку с полицейским

Елена Самойлова
Происшествия
Экс-депутата Бурнашова осудили на 2,5 года колонии за драку с полицейским
Фото: РИА Новости

Бывшего депутата Государственной Думы Алексея Бурнашова приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

По данным РИА Новости, политик обвиняется по двум статьям — «Насилие против представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Видео: Telegram / 360

Уточняется, что в июле прошлого года сотрудники ДПС остановили Бурнашова, находившегося за рулем автомобиля «с признаками опьянения». Депутат отказался пройти медосвидетельствование, оскорбил автоинспекторов и пытался вступить с ними в драку.

Впоследствии политик извинился перед правоохранителями и заявил, что перед встречей у него был неприятный личный разговор, из-за которого он был в «расстроенном состоянии».

12 мая бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был условно-досрочно освобожден из тюрьмы. Чиновник был осужден за многомиллионные взятки и пробыл в местах лишения свободы более пяти лет из назначенных восьми.

Госдума Аресты Депутаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте