Экс-депутата Бурнашова осудили на 2,5 года колонии за драку с полицейским

Фото: РИА Новости

Бывшего депутата Государственной Думы Алексея Бурнашова приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

По данным РИА Новости, политик обвиняется по двум статьям — «Насилие против представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

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Уточняется, что в июле прошлого года сотрудники ДПС остановили Бурнашова, находившегося за рулем автомобиля «с признаками опьянения». Депутат отказался пройти медосвидетельствование, оскорбил автоинспекторов и пытался вступить с ними в драку.

Впоследствии политик извинился перед правоохранителями и заявил, что перед встречей у него был неприятный личный разговор, из-за которого он был в «расстроенном состоянии».

12 мая бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был условно-досрочно освобожден из тюрьмы. Чиновник был осужден за многомиллионные взятки и пробыл в местах лишения свободы более пяти лет из назначенных восьми.