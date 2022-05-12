Чем экс-министр Улюкаев сможет заниматься после выхода из колонии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В четверг, 12 мая, бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев был условно-досрочно освобожден из тюрьмы. Осужденный за многомиллионные взятки чиновник пробыл в местах лишения свободы более пяти лет из назначенных восьми. О том, как УДО повлияет на дальнейшую жизнь экс-чиновника, — в материале «Вечерней Москвы».

Что дальше?

Теперь ему предстоит немало ограничений. По словам экс-начальника криминальной полиции и адвоката Евгения Харламова, УДО (условно-досрочное освобождение от наказания — прим. «ВМ») предполагает обязательную постановку на учет в органах ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний — прим. «ВМ») по месту жительства, фактического проживания или регистрации. При этом периодичность явки должен установить суд — это может быть раз или два в месяц либо же любой другой срок.

Иными словами, экс-министру Улюкаеву запрещено менять место жительства без разрешения ФСИН. По данным СМИ, бывший министр будет проживать в элитном ЖК «Золотые ключи» на Минской улице.

— Если он не будет приходить и ФСИН это зафиксирует, то через пару-тройку таких «фиксаций» они (представители ФСИН — прим. «ВМ») могут выйти в суд с ходатайством об отмене УДО и замене его реальным сроком, — пояснил Харламов.

Он также добавил, что «неотбытая» часть срока в таком случае может быть заменена и более мягким видом наказания: исправительными работами или штрафом. Еще одно ограничение, которое может быть назначено в связи с условно-досрочным освобождением, — запрет покидать жилище в ночное время.

По словам адвоката Ларисы Гусевой, Улюкаев будет отмечаться в отделении ФСИН в течение оставшегося срока. Она также рассказала и об ограничениях, которые были наложены на чиновника по приговору суда.

— Как правило, приговор состоит из трех частей: проговариваются срок лишения свободы, штраф, а также дополнительные ограничения, — подчеркнула Гусева.

Из положенного восьмилетнего срока Улюкаев отсидел почти пять с половиной лет. Назначенный по решению Замоскворецкого суда штраф в размере 130 миллионов рублей был выплачен еще в июне 2018 года.

Поэтому в данном контексте интересна именно третья часть приговора, включающая в себя дополнительные санкции, назначаемые осужденному. В случае Улюкаева это ограничение, запрещающее ему занимать государственные должности в течение восьми лет после выхода из колонии.

Преступление и наказание

Ночью 14 ноября 2016 Улюкаева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, деньги были получены за положительную оценку, позволяющую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по выкупу 50 процентов государственного пакета акций ПАО «АНК «Башнефть».

До задержания Алексей Улюкаев занимал пост министра экономического развития РФ с июня 2013 года. Среди его обязанностей был и контроль за антикоррупционной деятельностью. Однако министр решил пренебречь долгом и потребовал деньги у исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Тот подтвердил эту информацию на заседании суда. По его словам, экс-министр лично сообщил ему требуемую сумму.

Улюкаева осудили в декабре 2017 года и приговорили к восьми годам лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере 130 миллионов рублей.

Решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономразвития вынес Московский районный суд Твери. Прокуратура и ФСИН не стали обжаловать условно-досрочное освобождение.

Там же находилась и исправительная колония № 1, которую экс-чиновник покинул утром 12 мая текущего года.