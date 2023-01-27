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Приметы и советы

Захарова заявила, что поставки танков Украине сделали НАТО стороной конфликта

Александр Афонин
В мире
Захарова заявила, что поставки танков Украине сделали НАТО стороной конфликта
Фото: МИД РФ

Поставки украинским войскам новых танков и формирование обслуживающего персонала из граждан Украины и других стран сделали НАТО одной из сторон конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу, 27 января.

В процессе мероприятия дипломат затронула тему поставки вооружений и роли других государств в конфликте. Она обратилась к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, у которого поинтересовалась, кем является альянс в текущей ситуации.

— Вы действительно полагаете, что, направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя в том числе на базах украинских посольств за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь? — сказала Захарова.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» высказал мнение, что после поставки танков M1 Abrams на Украину США автоматически станут стороной конфликта. Однако, по его словам, Штаты не горят желанием поставлять вооружение.

Украина Мария Захарова НАТО
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