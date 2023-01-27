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Вертолет Ми-8, потерпевший крушение во Внукове, принадлежит специальному летному отряду «Россия»

Степан Жирнов
Происшествия
Вертолет Ми-8, потерпевший крушение во Внукове, принадлежит специальному летному отряду «Россия»
Фото: Минобороны РФ
Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал D Карта всех событий

Потерпевший крушение во Внукове вертолет Ми-8 принадлежит специальному летному отряду «Россия». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника «ВМ», в обязанности летного отряда входит перевозка должностных лиц Российской Федерации, а также представителей российских спецслужб или ВС РФ.

При крушении вертолета никто не пострадал.

На момент публикации пресс-служба аэропорта никак не прокомментировала ситуацию корреспонденту «ВМ».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в аэропорту Внуково. По предварительным данным, при посадке вертолет Ми-8 зацепил лопастями землю.

Подмосковье Вертолеты Аэропорт Внуково Московская область Ми-8
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