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Вертолет Ми-8 потерпел крушение в аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в Telegram-канале Baza.

Согласно предварительным данным, при посадке вертолет задел лопастями землю. В настоящее время на место происшествия направлены спасатели, передает Baza.

Другой инцидент с крушением воздушного судна произошел 15 января в Непале. Самолет ATR 72 упал между старым и международным аэропортами в Покхаре. В момент крушения на борту находилось 72 человека, в том числе четыре россиянина. Инцидент привел к гибели всех находящихся на борту людей.

Позже Управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров самолета ATR 72. Согласно представленным данным, на борту были россияне Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин.