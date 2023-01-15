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Авиавласти Непала опубликовали список пассажиров разбившегося самолета

Александр Афонин
В мире
Авиавласти Непала опубликовали список пассажиров разбившегося самолета
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров самолета ATR 72, который потерпел крушение в районе города Покхара. Соответствующий документ разместили в воскресенье, 15 января, в Twitter-аккаунте ведомства.

Согласно представленным данным, на борту судна находилось 53 гражданина Непала и еще 15 иностранцев. Среди них числились четыре россиянина: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Помимо этого, самолет перевозил граждан Аргентины, Австралии, Франции, Ирландии, Кореи и Индии.

Крушение самолета ATR 72 произошло утром 15 января. Судно упало между старым и международным аэропортами в Покхаре. В момент крушения на борту находилось 72 человека. Инцидент привел к гибели всех находящихся на борту людей.

«Вечерняя Москва» узнала у бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова, почему могла произойти авиакатастрофа. По его словам, проанализировав видеозапись крушения самолета в Непале, можно говорить о нескольких версиях произошедшего.

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