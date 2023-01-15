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Пассажиры и члены экипажа погибли в результате падения самолета в Непале

Александр Афонин
Происшествия
Пассажиры и члены экипажа погибли в результате падения самолета в Непале
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В результате крушения самолета ATR 72 в городе Покхара в Непале все находящиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил телеканал NEWS18 со ссылкой на представителей местных властей.

— Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли, — цитирует сообщение РИА Новости.

Пассажирский самолет ATR 72 упал между старым и международным аэропортами в Покхаре. На борту судна находилось 72 человека, среди которых числилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Обстоятельства и причины инцидента уточняются. По информации посольства России в Катманду, на борту самолета находилось четыре россиянина.

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