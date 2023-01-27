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Названа причина аварии с участием вертолета Ми-8 во Внукове

Степан Жирнов
Происшествия
Названа причина аварии с участием вертолета Ми-8 во Внукове
Фото: Минобороны РФ
Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал D Карта всех событий

Вертолет Ми-8 не успел оторваться от земли при взлете в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова в пятницу, 27 января.

По ее словам, воздушное судно только готовилось к вылету. Его «раскрутило» из-за сильного ветра, из-за чего был поврежден рулевой винт, расположенный на хвосте вертолета.

Крылова подчеркнула, что пострадавших в результате инцидента нет, сообщил ТАСС.

Как ранее стало известно, вертолет, повредивший винт, принадлежит специальному летному отряду «Россия». В обязанности подразделения входит перевозка должностных лиц, а также сотрудников спецслужб и Вооруженных Сил Российской Федерации.

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